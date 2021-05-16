اعلامي سوري: التعاون الرباعي لدعم المقاومة الفلسطينية مستمر ولن ينقطع

اكد الإعلامي السوري، عروة ساتر، الاحد، ان التعاون السوري و العراقي الإيراني واللبناني موجود منذ مدة طويلة و له أبعاد و أفعال مؤثرة تفوق التحالف العربي الإسرائيلي اذا ما قارنا القطبين في الساحة اليوم.

وقال ساتر في تصريح انه” في تفاصيل محور المقاومة فتعد سوريا ويران هم من وضعا الأساس لهذا المحور و النتائج ظهرت اليوم بدءا من وقوف سوريا مع ايران في حرب صدام وصولا لقوة كبيرة في جنوب لبنان هي حزب الله و اخرها الحشد الشعبي”.

واضاف، ان” التحالف الرباعي مدعوم من كل الشرائح المجتمعية وأصبح القوة الضاربة لحلف المقاومة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”.

واوضح، ان” بوصلة حلف المقاومة كانت منذ البداية هي فلسطين وظهر ذلك في دعم سوريا و ايران حزب الله في انتصار 2000 و تحرير الجنوب و انتصار 2006 و انتصار قطاع غزة 2008″.

وأشار الى ان” اليوم هذا الحلف له حسابات أخرى بعد زيادة القوة و العديد خاصة مع دخول الحشد الشعبي و عودة العراق بأغلب شرائحه للقضية الإسلامية و العربية الأولى و الأهم”.انتهى / 25ر

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