البصرة تحذر من ارتفاع ملوحة شط العرب

حذّرت مدير ناحية السيبة جنوب محافظة البصرة، أحمد الربيعي، من خطر ارتفاع الملوحة في شط العراق، مبينا أن هذا الأمر سينعكس كثيراً على وضع الناحية.

وقال الربيعي في تصريح صحفي إن “نسبة الملوحة في شط العرب تجاوزت 3000 TDS وهي مقبولة لغاية الآن، لكن زيادته تعني عدم قدرة المواطنين على التعامل مع هذه الملوحة من ناحية الاستعمال اليومي للمياه”.

وطالب حكومة البصرة “بضرورة مخاطبة وزارة الموارد المائية لغرض زيادة الإطلاقات المائية عبر ناظم قلعة صالح فضلاً عن تحرك الجهات الدبلوماسية لإقناع الجانب الإيراني بإطلاق كميات من نهر الكارون لدفع اللسان الملحي بشط العرب”.

وتابع أن “أسباب ارتفاع اللسان الملحي في شط العرب، هي غلق نهر الكارون من الجانب الإيراني بأتجاه العراق فضلاً عن وجود قلة بالإطلاقات المائية عبر ناظم قلعة صالح من محافظة ميسان”.

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