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الرئيس بارزاني: معلمي كوردستان كانوا متفانين في السراء والضراء .. جميعنا مدينون لهم

هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، اتحاد معلمي كوردستان في الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيسه، مشيداً في الوقت نفسه بدور الأسرة التعليمية على الرغم من الأوضاع القاسية.

وشكر الرئيس بارزاني في بيان له، المعلمين على دورهم الرفيع في نشر الوعي القومي والوطني وتربية الطلبة في جميع مراحل ثورة شعب كوردستان ونضاله.

وقال الزعيم الكوردي، إن «معلمي كوردستان كانوا دائماً متفانين في السراء والضراء، ولم يسمحوا للعملية التربوية والتعليمية بالتوقف في كوردستان على الرغم من الأزمات والمشاكل الكبيرة التي تحيط بهم».

وأشار الرئيس بارزاني إلى أن معلمي كوردستان كانوا مثالاً رفيعاً للمثابرة والتشجيع على العلم والمعرفة، وأردف قائلاً: «أشكر معلمي كوردستان على عملهم الشاق ونحن جميعنا مدينون للمعلمين».

وفي ختام البيان، تمنى الرئيس بارزاني لمعلمي كوردستان التوفيق والنجاح.

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