بعد انتهاء الموعد المحدد لوصولها .. البرلمان في انتظار مقترحات الاطراف السياسية حول دستور اقليم كوردستان

قال مدير إعلام برلمان كوردستان ، ان هيئة رئاسة البرلمان تنتظر ملاحظات وآراء ومقترحات الأطراف السياسية في إقليم كوردستان على مشروع دستور الإقليم ، لافتاً الى ان يوم امس السبت 15 مايو/أيار ، كان الموعد النهائي الذي تم تحديده لتسلّم ملاحظات وآراء هذه الأطراف.

سامان احمد بكر قال ان عطلة العيد اجلّت ارسال الأطراف السياسية ملاحظاتها وآراءها ومقترحاتها بخصوص كتابة دستور إقليم كوردستان ، مشيراً الى ان هيئة رئاسة البرلمان تنتظر وصولها اعتباراً من اليوم .

مدير إعلام برلمان كوردستان ، أضاف بالقول ان هيئة الرئاسة ومنذ بدء الدورة الجديدة للبرلمان اجتمعت بممثلي الأطراف السياسية وطالبتها بالعمل على تمرير مشروع دستور إقليم كوردستان قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان ، كما كان هناك اجتماع مماثل لرئاسة إقليم كوردستان مع هذه الأطراف .

وكانت سكرتيرة برلمان كوردستان منى قهوجي ، كشفت في الرابع من مايو/أيار الجاري ان هيئة رئاسة البرلمان ، طالبت الأطراف السياسية بارسال ملاحظاتها ومقترحاتها الى رئاسة البرلمان بصدد مشروع دستور إقليم كوردستان ، حتى الـ 15 من مايو/أيار الجاري .

قهوجي ، قالت ان “هذا الموعد تم تحديده خلال اجتماع لهيئة رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية في الـ 4 من ابريل / نيسان الماضي حيث تم الطلب رسمياً من الأطراف السياسية ارسال ملاحظاتها ومقترحاتها بصدد مشروع دستور إقليم كوردستان”.

وكان مدیر إعلام برلمان كوردستان ، أفاد في الـ 5 من ابريل/نيسان الماضي ، عن بدء الاستعدادات لاستكمال كتابة‌ دستور اقلیم كوردستان ، لافتاً الى اجتماع هيئة رئاسة البرلمان برؤساء الكتل النيابية بهذا الصدد .

مشدداً في تصريح ، على انه خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للبرلمان ستكون الأولوية لكتابة الدستور ، مضيفاً ان اللجنة السابقة الخاصة التي كُلفت من قبل برلمان كوردستان بصياغة مسودة دستور إقليم كوردستان ( كانت مكوّنة من 21 عضواً يمثلون الأحزاب السياسية المختلفة) أنجزت الكثير من مواده وكتبت نحو 70 منها ، لكن الظروف السياسية والمشاكل بين الأطراف السياسية حالت دون اكمال اللجنة لعملها.

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