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عصف لهيب بركاني ــ نص مفتوح

عصف لهيب بركاني ــ نص مفتوح

بقلم مهدي قاسم

سيمر عصف هذا اللهيب البركاني الجبار

بعدما أربك أركان السماء دون إثارة غضب الرب !

ولا أن يهز نخوة العالم قليلا أو كثيرا

سيمر ………………………

منطفئا ، زائلا ، شيئا فشيئا ، و داميا رهيبا

مثلما مرت سابقاته من عواصف كثيرات ..

و كالعادة ستخف وتهدأ متلاشية

حدة الاهتياج .. و عنفوان الهتافات الحماسية

ثم يخيم سكون صمت و ترتفع رفوف نسيان

ما عدا قلوب أمهات الضحايا ستبقى متأججة

بشرارات جمرات حزن

دائمة توجع وألم عظيم

كحرائق غابات مشتعلة في أعالي الرياح !..

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