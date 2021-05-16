عصف لهيب بركاني ــ نص مفتوح
بقلم مهدي قاسم
سيمر عصف هذا اللهيب البركاني الجبار
بعدما أربك أركان السماء دون إثارة غضب الرب !
ولا أن يهز نخوة العالم قليلا أو كثيرا
سيمر ………………………
منطفئا ، زائلا ، شيئا فشيئا ، و داميا رهيبا
مثلما مرت سابقاته من عواصف كثيرات ..
و كالعادة ستخف وتهدأ متلاشية
حدة الاهتياج .. و عنفوان الهتافات الحماسية
ثم يخيم سكون صمت و ترتفع رفوف نسيان
ما عدا قلوب أمهات الضحايا ستبقى متأججة
بشرارات جمرات حزن
دائمة توجع وألم عظيم
كحرائق غابات مشتعلة في أعالي الرياح !..تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط