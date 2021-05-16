لحظات مثيرة للذعر.. (شاهد) فيديو من نافذة طائرة مدنية لصواريخ حماس وتَدَخُل القبة الحديدية

تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطه أحد المسافرين من طائرة ، يظهر صواريخ حركة حماس واعتراض مضادات القبة الحديدية لها.

وقال حساب على تويتر يعود لشخص اسمه إيتاي بلومنتال، إن الفيديو تم تصويره من رحلة لطيران “العال” قادمة من بلجيكا، قبل هبوطها في إسرائيل.

وقال بلومنتال إن الطائرة “هبطت بسلام عقب ساعة من دوائر الانتظار”.

وظهرت أصوات بعض الركاب في الفيديو، خلال مراقبتهم للمشهد المثير للذعر، والذي لم تكن أحداثه بعيدة جدا عنهم.

وكانت الرحلة قد واجهت تحويلا لمسارها بسبب الإطلاق الصاروخي القادم من قطاع غزة، لتهبط في مطار رامون الواقع جنوبي النقب.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق أكثر من ألفي صاروخ على الأراضي الإسرائيلية ، منذ الإثنين ، من غزة ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم طفل وجندي، وإصابة أكثر من 560 آخرين بجروح.

موضحاً ، أن الدرع الصاروخية “القبة الحديدية” اعترضت حوالي 90 بالمئة من هذه الصواريخ.

وحسب أحدث تقرير من الجانب الفلسطيني، بلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، منذ الإثنين، 142 قتيلا بينهم 39 طفلا، وأكثر من ألف جريح.

وكانت المطارات الإسرائيلية من ضمن المواقع التي استهدفتها الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية .