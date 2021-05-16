مدرسة الإمام الخالصي تدعو الشعب العراقي للمشاركة الفعّالة في الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع الشعب الفلسطيني

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) محمد:7.

أيها الشعب العراقي العزيز..

استمراراً وتأكيداً لموقف مدرستنا ولجماهير شعبنا الأبي وما أعلناه في الوقفة الجماهيرية الحاشدة يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وتلاحماً مع كل مخلص مدافع عن العراق واستقلاله وعن فلسطين وتحريرها الكامل المحتم؛ فإننا ندعو اليوم أبناء شعبنا إلى المشاركة الفعّالة في الوقفة الجماهيرية في كل أنحاء العراق ومركزها بغداد في ساحة التحرير عند الساعة الرابعة عصراً؛ وذلك تعبيراً عن موقف الشعب العراقي الثابت في طريق التحرير الشامل لفلسطين ولكل بلاد العرب والمسلمين، ورفضاً قاطعاً لكل مخططات الاحتلال والتآمر والتطبيع. (وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)الحج:40.

مدرسة الإمام الخالصي

3 شـوال 1442هـ

15 أيار 2021م