Posted on by

مدرسة الإمام الخالصي تدعو الشعب العراقي للمشاركة الفعّالة في الوقفة الاحتجاجية…

 التضامنية مع الشعب الفلسطيني
Attachment thumbnail
Attachment thumbnail

مدرسة الإمام الخالصي تدعو الشعب العراقي للمشاركة الفعّالة في الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع الشعب الفلسطيني

 بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) محمد:7.

 أيها الشعب العراقي العزيز..

استمراراً وتأكيداً لموقف مدرستنا ولجماهير شعبنا الأبي وما أعلناه في الوقفة الجماهيرية الحاشدة يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وتلاحماً مع كل مخلص مدافع عن العراق واستقلاله وعن فلسطين وتحريرها الكامل المحتم؛ فإننا ندعو اليوم أبناء شعبنا إلى المشاركة الفعّالة في الوقفة الجماهيرية في كل أنحاء العراق ومركزها بغداد في ساحة التحرير عند الساعة الرابعة عصراً؛ وذلك تعبيراً عن موقف الشعب العراقي الثابت في طريق التحرير الشامل لفلسطين ولكل بلاد العرب والمسلمين، ورفضاً قاطعاً لكل مخططات الاحتلال والتآمر والتطبيع. (وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)الحج:40.

 

مدرسة الإمام الخالصي

3 شـوال 1442هـ

15 أيار 2021م

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close