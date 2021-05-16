مفوضية حقوق الإنسان: مستعدون لعقد اجتماع عربي في بغداد بشأن فلسطين

عبرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، عن استنكارها للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال عضو المفوضية، مشرق ناجي في بيان : “نستنكر الجرائم الوحشية والهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، من قتل للمدنيين والأطفال وتدمير للمباني والمنشآت المدنية، ومكاتب الصحفيين، الذي يشكل انتهاكا صريحاً وواضحاً لحقوق الإنسان، وجرائم حرب تهدد السلم والأمن الدوليين، ويعد خرقا للمواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان”.

وطالب ناجي “مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة وإدانة إسرائيل أشخاصا ومؤسسات عما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني”.

كما دعا “الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والهيئات والمنظمات العربية المعنية إلى اجتماع عاجل لإدانة هذه الأعمال الهمجية، وتعلن المفوضية استعدادها لعقد هذا الاجتماع في بغداد”.

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