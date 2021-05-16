نائبة تدعو لاجتماع نيابي عاجل للخروج بموقف وطني داعم للشعب الفلسطيني

دعت النائب اقبال اللهيبي، الاحد، الى اجتماع نيابي عاجل للخروج بموقف وطني موحد في دعم الشعب الفلسطيني.

وقالت اللهيبي، إن “المجازر البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال مؤلمة للغاية والقنوات الاعلامية تنقل على مدار الساعة صور الضحايا من الاطفال والنساء والشيوخ”.

ودعت اللهيبي الى “موقف نيابي عاجل في عقد جلسة عاجلة للخروج بموقف وطني موحد داعم للشعب الفلسطيني والتحرك على كافة لاصعدة، من اجل ايقاف المجازر الوحشية بحق الالاف من المواطنين الذين تقصف المنازل فوق رؤوسهم في مشهد دامي”.

واشارت الى ان “ما يحدث في فلسطين غير مقبول، وعلى كل سلطات العراق ان يكون لها موقف موحد في دعم القضية الفلسطينية ومواجهة المجازر الوحشية التي تحصل في وضح النهار”.

وتشهد الاراضي الفلسطينية قصف عنيف جدا من قبل طائرات الاحتلال، ما ادى الى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى. انتهى 25 ف

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