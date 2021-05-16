نيجيرفان بارزاني: معلمي كوردستان يستحقون ظروفاً أفضل ويجب أن تكون حقوقهم محفوظة

مهنئاً بذكرى تأسيس اتحاد معلمي كوردستان …

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، أن معلمي كوردستان يستحقون ظروفاً معيشية أفضل وأن جميع حقوقهم يجب أن تكون محفوظة.

جاء ذلك خلال تهنئته بالذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان.

وقال رئيس الإقليم: «في الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان أهنئ بحرارة جميع معلمي ومدرسي كوردستان الأحبة، راجياً لهم النجاح»، وأضاف «نثمن عالياً مهامهم ونضالهم التربوي وخدماتهم الجليلة للأجيال الكوردستانية».

وتابع «لقد مارس معلمو ومدرسو كوردستان دورهم المشهود والكبير في تربية وتنشئة وتعليم الأجيال المتتابعة في كوردستان في المراحل كافة بتفان وإخلاص إذ واصلوا تقديم خدماتهم في العملية التربوية في أصعب الظروف وفي ظل الحرمان والعوز ولم يسمحوا بتوقفها، عليه فإنهم موضع شكر وثناء وتقدير متواصل».

وأشار نيجيرفان بارزاني إلى أن «التربية الصحيحة هي الدعامة والأساس الرئيس لكل مجتمع واع حي متقدم، والمعلمون هم من يتولون قيادتها. وحاضر ومستقبل الأجيال أمانة في أعناق المعلمين والمدرسين»، وقال: «إن معلمي ومدرسي كوردستان يستحقون خدمات وظروفاً معيشية أفضل ويجب أن تكون جميع حقوقهم محفوظة».

وختم رئيس الإقليم تهنئته قائلاً: «تحية لمعلمي ومدرسي كوردستان الأحبة والمجد لذكرى تأسيس اتحادهم».

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