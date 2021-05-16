وفد «فني» من أربيل يزور بغداد للاتفاق على آلية تطبيق الموازنة

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أن عدم إرسال الحكومة الاتحادية لحصة إقليم كوردستان من الموازنة يعود إلى وجود «مشكلة فنية»، مرجحة أن يتوجه وفد «فني» من أربيل إلى بغداد للاتفاق على عدة مسائل.

وقال عضو اللجنة النائب شيروان ميرزا، إن «حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية لم ترسل حتى الآن بسبب وجود مشكلة فنية»، مشيراً إلى أن «إيجاد آلية لتطبيق المادة 11 من قانون الموازنة الخاصة بحصة إقليم كوردستان، يمكن عبر إرسال وفد فني من الإقليم إلى بغداد للاتفاق حول آلية احتساب الموارد النفطية وغير النفطية وكيفية احتساب حصة الإقليم من الموازنة وآلية إرسالها».

ورجح ميرزا أن «يزور الوفد الفني العاصمة الاتحادية بغداد، بعد عطلة العيد»، مشدداً على «ضرورة التزام حكومتي الإقليم والاتحادية بالاتفاقيات المبرمة بينهما».

وبين أن «الاجتماعات بين الوفد الفني من إقليم كوردستان وبغداد هي التي ستحدد الأموال التي يجب على بغداد دفعها للإقليم والعائدات التي يجب على الإقليم تسليمها».

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