احتجاز رئيس تحرير مجلة “ديبلوماتيك” في السليمانية

16/5/2021

احتجزت السلطات الامنية في السليمانية رئيس تحرير مجلة “ديبلوماتيك مكزين” هيمن باقر، صباح اليوم الاحد، بعد استجابته لتبليغ شرطة مركز بختياري. وافاد منسق جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بالسليمانية عن احتجاز الزميل هيمن باقر، داخل مركز بختياري، بعد توجهه اليه للاستفسار عن التبليغ الذي بلغه لمنزله، وذلك على اثر شكوى اقيمت ضده في اربيل من قبل جهة امتنع المركز تسميتها، مضيفا ان الشرطة احتجزت الكاتب الصحفي على خلفية نشره ملفات فساد مرتبطة بحكومة اقليم كردستان. واطلق سراح باقر بكفالة قدرها اربعة ملايين دينار، لحين تحديد موعد المرافعة الاولى للدعوى المقامة ضده. جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين احتجاز الصحفي في السليمانية، وتعد ماتعرض له انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد، ويتنافى مع القوانين النافذة في الاقليم، ولا سيما قانون الصحفيين الذي يمنع اعتقال او احتجاز الصحفي. وتطالب الجمعية حكومة الاقليم بالكف عن اعتقال الصحفيين واحتجازهم لمجرد أداءهم مهامهم الصحفية، والابتعاد عن سياسية الترهيب والتخويف التي تستخدمها لتكميم الافواه، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقع عليها الاقليم وتضمنت حرية العمل الصحفي دون قيد او شرط. كما تطالب الجمعية الحكومة الاتحادية الكف عن التغاضي ازاء انتهاكات حرية التعبير والصحافة في اقليم كردستان، واخذ مسؤولياتها لحماية الصحفيين في الاقليم. وتناشد الجمعية المنظمات الاممية والدولية المعنية، بتسليط الضوء على حجم الانتهاكات ضد حرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا في اقليم كردستان بشكل خاص والعراق بشكل عام.

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