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الإمارات تطلب من جامعة الدول العربية أن تمنع حماس من الهجمات…

الاستفزازية ضد المدنيين الإسرائيليين!!

كتبت: ريم الدراجي

كشفت صحف مصرية أن حمد سعيد سلطان الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية طلب من الجامعة العربية أن تمنع حماس من استهداف إسرائيل حتى لا ترد إسرائيل الصاع صاعين. ووفقاً للصحف أكد الشامسي أن إسرائيل لا تريد استهداف المدنيين الفلسطينيين وبدء الهجوم، لكن الهجمات الاستفزازية للفصائل الفلسطينية هي التي تشعل النار.
وأدانت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ73 للنكبة جرائم الحرب والعدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وحملت سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الممارسات العدوانية والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، وطالبت المجتمع الدولي والرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسئوليته والتدخل الفوري والحاسم لإنهاء هذه المأساة التي بدأت منذ عام 1948.
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