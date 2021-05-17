الانبار تعلن تزايد الاقبال على منافذ التلقيح ضد فيروس كورونا

اعلن الناطق المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة محافظة الانبار انس العاني ، الاثنين، تزايد الاقبال على منافذ التلقيح ضد مرض فيروس كورونا في عموم مدن الانبار .

وقال العاني في تصريح ان ” منافذ التلقيح ضد فيروس كورونا في عموم مدن الانبار شهدت اقبال كبير من قبل المواطنين المشمولين بجرعة اللقاح وفق ارتياح كبير من قبل المشمولين بالتنظيم العالي لعملية استقبالهم من قبل كوادر صحية متمرسة في اعطاء اللقاح “.

واضاف ان” اقبال المواطنين جاء على خلفية قيام العديد من المسؤولين يتقدمهم محافظ الانبار ومدير دائرة صحة المحافظة وقائد شرطتها وعدد اخر من الشخصيات الحكومية ومختلف شرائح المجتمع الانباري الى منافذ التلقيح مما اعطى رسالة الى جميع المواطنين بضرورة التوجه الى منافذ التلقيح لأخذ اللقاح قبل فوات الاوان ، مبينا ان” الية التلقيح تسير وفق الخطوة المرسومة لها وهنالك وعي من قبل المواطنين للضرورة اجراء عملية التحصين ضد المرض لتجنب الاصابة بالفيروس “.

يشار الى ان دائرة صحة الانبار افتتحت 58 منفذ لتلقيح ضد فيروس كورونا في عموم مدن المحافظة “. انتهى/ 12أ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط