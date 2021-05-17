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العثور على جثتين وتعرض ضابط للطعن بالسكين بالشعلة ووفاة نزيل في الحوت

أعلنت مصادر أمنية عن العثور على جثتين الأولى في العاصمة بغداد والثانية في النجف
وأفادت مصادر أمنية بالعثور على جثة رجل مجهولة الهوية عليها آثار طعنات سكين مرمية في الشارع في منطقة الشعب.. فيما أعلنت مصادر في شرطة النجف العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 55 عاما مقتول بطريقة النحر داخل منزله في مجمع الأميرات السكني
كما تعرض ضابط في الشرطة الاتحادية، الى طعنات بالسكين من قبل صاحب مطعم في مدينة الشعلة، بعد أن طلب من صاحب المطعم إغلاق المطعم بسبب بدء حظر التجوال
واعتقلت شرطة محافظة كركوك فتى قاصر من مواليد 2004 بحوزته مواد مخدرة يحاول ادخالها الى قضاء الحويجة
وأعلن في محافظة ذي قار عن وفاة نزيل في سجن الناصرية المركزي من المحكومين بالاعدام جراء اصابته بفشل كلوي ،، يذكر ان النزيل محكوم عليه وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب، و يبلغ من العمر 45 عاما وهو من سكنة الموصل

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