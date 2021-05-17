توجيه للحد من تدفق المخدرات

وجه قائد عمليات البصرة علي عبد الحسين الماجدي، أمس، بالقيام بعمليات استباقية وتفتيشية في المناطق الحدودية للحيلولة دون تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي للماجدي في بيان أن “قائد العمليات أكد خلال زيارته الميدانية إلى مقر قيادة الحدود على ضبط الحدود مع الدول المجاورة والعمل على منع تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية وتسخير كافة الإمكانات المتاحة وإسناد آمرية خفر السواحل للقيام بواجباتنا الأمنية”.

وأضاف “خلال اطلعنا على الشريط الحدودي ولاحظنا وجود بعض المناطق القريبة جدا قد تستخدم في عمليات التهريب خصوصاً المناطق الجنوبية لقاطع المسؤولية”.

وشدّد قائد عمليات البصرة على “ضرورة القيام بعمليات استباقية وتفتيش واسعة في تلك المناطق وتشديد الإجراءات الأمنية في مراقبة الحدود بالاستفادة من كاميرات المراقبة والطيران المسير”.

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