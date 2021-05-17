خمس مواجهات ملتهبة في اختتام الجولة 31 من الممتاز اليوم

تختتم في ملاعب بغداد والمحافظات اليوم الاثنين، منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الممتاز بكرة القدم باقامة خمس مباريات مهمة.

حيث يحتضن ملعب الساحر احمد راضي، مباراة الكرخ الحادية عشرة وضيفه الطلبة صاحب المركز السابع عشر، في مواجهة يراهن فيها المستشار الفني لفريق الكرخ ثائر أحمد على نجومه الشباب لتجاوز عقبة الخصم والحفاظ على النتائج الايجابية وضمان تواجده في الموسم المقبل، فيما يطمح الطلبة بانتزاع الفوز والابتعاد عن المناطق المظلمة.

وفي لقاء اخر يستضيف زاخو السادس على ملعبه فريق الامانة ثامن الترتيب، ويطمح الفريق المضيف الى حسم اللقاء والارتقاء الى المراكز المتقدمة.

وسيكون ملعب فرانسوا حريري مسرحا لمواجهة صاحب الدار فريق اربيل الثالث عشر مع النفط السابع، ويسعى الاول الى تعويض خسارته السابقة امام الشرطة، فيما يامل النفط في تجاوز عقبة المضيف والعودة بنقاط المباراة وتعويض نتيجة التعادل امام الكرخ في الجولة السابقة.

وتقام في ملعب الفيحاء بالمدينة الرياضية بمحافظة البصرة قمة كروية ملتهبة بين فريق نفط الوسط الخامس ومضيفه نفط البصرة الثاني عشر ويطمح نفط الوسط لمواصلة سلسلة نتائجه الجيدة بالفوز على مضيفه الذي يطمح هو الاخر الى انتزاع النقاط، لاسيما أنه يلعب على ارضه.

بينما سيحتضن ملعب النجف الدولي لقاء اصحاب الدار فريق النجف صاحب المركز الرابع وضيفه الحدود القابع في قاع الترتيب في مباراة يرنو فيها غزلان البادية الى خطف النقاط الثلاث والبقاء في دائرة الفرق الكبار.

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