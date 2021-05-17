ديالى تحدد اسباب انخفاض ” اصابات كورونا”

حددت دائرة صحة ديالى، الاثنين، سببين لانخفاض اصابات كورونا خلال الايام الماضية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح،ان” انخفاض معدل الاصابات اليومية بفيروس كورونا يرجع لسببين رئيسين هما الاول انخفاض المسحات بسبب الحظروايام عطلة عيد الفطر المبارك بالاضافة الى امر بالغ الاهمية هو ارتفاع غير مسبوق للاقبال على اخذ اللقاحات بنسبة تجاوز 50% في الايام الاخيرة على نحو باتت تتشكل طوابير امام نوافذ التطعيم وهذا مؤشر ايجابي”.

واضاف العزاوي،ان” اكثر من 15 مواطن تلقوا جرعات اللقاحات في الايام الاخيرة ما يظهر حجم الاقبال الشعبي وهذه ميزة مهمة ستقلل من انتقال الاصابات لكننا لازلنا في مرحلة الخطر وارتفاع الاصابات واردة جدا مرة اخرى اذا لم نلتزم بالاجراءات الوقائية التي تصدرها المؤسسات الصحية”.

وكانت معدلات الاصابة بفيروس كورونا شهدت في الايام الاخيرة انخفاض ملحوظ في ديالى عكس الايام الاولى من شهر ايار الجاري”.انتهى 25 ف

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