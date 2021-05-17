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رسالة غضب

رسالة غضب

بقلم: شاكر فريد حسن

أفيقوا وانهضوا يا عرب

يا حكامًا مهزومين

وشعوبًا مدجنةً

يا أمة ضحكت من جهلها

الأمم

القدس عروسنا

وزهرة مدائننا تستباح

وغزة تحت النار

تقصف بالمدافع

وانتم لا تتحركون

صامتون ونائمون

كأهل الكهف

سئمنا بياناتكم

واجتماعاتكم

وإداناتكم

العيون دامعة

والقلوب باكية

والنفوس حزينة

ومكلومة

وهي ترى صور

ومشاهد القتل

وكيف الأجساد إربًا

وأشلاءً تتمزق

والدم في الشوارع يهمي

كالمطر

كلّ الكلمات الغاضبة

لم تعد تسعفنا

أقسم لكم

ما يحدث في القدس

تطهير عرقي

وما يحدث في غزة

جرائم حرب وإبادة

فمن نزف الجراح

يزهر الحلم

وينبلج الصباح..!

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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