سواريز يكشف سر الفوز على أوساسونا بالدوري الإسباني

أكد المهاجم الأوروجواياني الدولي لويس سواريز أن تحلي فريقه أتلتيكو مدريد بالهدوء، لعب دورا كبيرا في فوزه المثير 2 / 1 على ضيفه أوساسونا م الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة) لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقاد سواريز أتلتيكو لملامسة لقب الدوري هذا الموسم، بعدما سجل هدفا في الوقت القاتل، ليقود فريقه لقلب تأخره صفر / 1 إلى فوز مثير 2 / 1 على أوساسونا.

وبقي أتلتيكو متربعا على الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد، قبل خوض المرحلة الأخيرة للمسابقة.

وأصبح يكفي أتلتيكو الفوز على مضيفه بلد الوليد في مباراته الأخيرة بالبطولة، للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013 / 2014، دون النظر لنتيجة لقاء الريال مع ضيفه فياريال، الذي يقام في نفس المرحلة.

وقال سواريز عقب المباراة “إنها لحظة سعادة، لا نستحق أن نعاني كثيرا. قدمنا أحد أفضل الأشواط هذا الموسم خلال النصف الأول من المباراة”.

وأضاف سواريز، الذي انضم لأتلتيكو مطلع الموسم الحالي قادما من برشلونة “يتعين علينا التعود على تلك الصعوبات لأنه ينبغي عليك أن تعاني من أجل أن تفوز بالدوري. من حقنا الآن أن نستمتع بالفوز اليوم وأن نتسم بالهدوء في مباراتنا الأسبوع المقبل”.

وأكد سواريز “إذا خاض المرء حربا، ينبغي عليه القتال وعدم الاستسلام، ويمكنه الوصول إلى هدفه. يمكن أن يكلفك الأمر أعصابك، لكن تحلينا بالهدوء ،وتمكنا من تحقيق النصر”.

وبادر أوساسونا بالتسجيل عبر أنتي بوديمير في الدقيقة 75، لكن سرعان ما تعادل رينان لودي لأتلتيكو في الدقيقة 82، قبل أن يتقمص سواريز دور البطولة في اللقاء، بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 88.

بهذا الهدف، تمكن سواريز من العودة لهز الشباك بعد غياب دام شهرين تقريبا، حيث يرجع هدفه الأخير في البطولة إلى 21 آذار/مارس الماضي في مرمى ديبورتيفو ألافيس.

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