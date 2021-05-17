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صحة نينوى تحذر من تزايد أعداد المصابين بكورونا في المحافظة وتطالب بزيادة جرعات اللقاح

حذرت مديرية صحة نينوى ، اليوم الاثنين  ، من زيادة أعداد الاصابات بفيروس كورونا في عموم محافظة نينوى على خلفية زيادة عدد المصابيين والراقدين في مشافي الحجر الصحي داخل مدينة الموصل(مركز المحافظة) مطالبة وزارة الصحة  بزيادة عدد جرعات اللقاح لمحافظة نينوى .

مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي ، قال  ان ” صحة نينوى سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاصابات بفيروس كورونا في الاونة الاخيرة وتحديداً نهاية شهر رمضان المبارك بسبب الازدحامات في الاسواق وعدم مراعاة التباعد الجسدي مابين سكان الموصل خلال ايام عيد الفطر المبارك ماتسبب بزيادة في اعداد الاصابات بالفيروس . ”

واضاف الطائي ، ان ” صحة نينوى سجلت اكثر من ٣٠٠ اصابة بفيروس كورونا موزعة بين النساء والاطفال داخل المحافظة “،لافتا الى ” وجود اكثر من ٣٥ حالة حرجة لدى مصابين موزعة على مشافي الحجر الصحي في العناية المشددة” .

في الاطار ، طالب د.الطائي وزارة الصحة الاتحادية بزيادة عدد جرعات اللقاح الخاص بفيروس كورونا لصحة نينوى بسبب الاقبال الذي تشهده المراكز الصحية والمشافي في محافظة نينوى على اللقاح بعد حملات التوعية الصحية والحث على التلقيح لدى سكان المحافظة وتكذيب شائعات سلبية بشأن اللقاح”.

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