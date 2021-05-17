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قصيدة للشاعر فريد الدليمي لنصرة اهلنا في فلسطين

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قصيدة للشاعر العراقي فريد الدليمي،مهداة الى أهلنا الصامدين الصابرين المحتسبين في فلسطين الحبيبة
يقول فيها :
أغمض عيون الحزن يا وطني ونم
ودع الجراح النازفات دع الالم
فلجيش عزتنا هنا
نصر تتوق له المنى
وسيعتلي صوت ويرتفع العلم
إن كان في بغداد يحتضر النهار
والليل أسرج خيله وغزى الديار
فانهض وردد يافتى
جيش الكرامة قد أتى
يا راية خفاقة فوق القمم
فلتنصت الدنيا لصوت الثائرين
الله مولانا وخير الناصرين
جيش الكرامة في العراق
كف تعلق بالنطاق
من عزه سيف وشيمته قلم
يا موطن الشهداء والدم والسلاح
هبت حشود العز حي على الفلاح
جيش تنكب وانبرى
كالليث يتبعه الورى
وهمومنا صارت لنصرته همم
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