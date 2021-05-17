هوشيار عبدالله: الأحزاب الكبيرة كالحوت الضخم أجبرت الأحزاب الصغيرة

حتى من أجل مقعد أو مقعدين على التنسيق علناً او خفاءً معهم

جدد النائب هوشيار عبدالله دعوته لتعديل قانون الانتخابات لكونه تم تفصيله على مقاس الأحزاب الكبيرة ولا يعطي مجالا للمستقلين للمنافسة.

وقال في تدوينة نشرها اليوم :” اجدد دعوتي لتعديل قانون الانتخابات الذي تم تفصيله على مقاس الأحزاب الكبيرة ولا يعطي مجالا للمستقلين للمنافسة “.

وأضاف عبدالله، ان :” الأحزاب الكبيرة كالحوت الضخم أجبرت الأحزاب الصغيرة حتى من أجل مقعد أو مقعدين على التنسيق علناً او خفاءً معهم، کل هذا عدا مصائب آلية التصویت والبطاقة المعتمدة للتصویت “.

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