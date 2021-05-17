واشنطن ترحب بدعم حكومة إقليم كوردستان لحرية الصحافة

رحّبت القنصلية الأمريكية لدى أربيل، اليوم الاثنين، بدعم حكومة إقليم كوردستان لحرية الصحافة وتقديرها للعمل الذي يقوم به الدبلوماسيون.

وقالت القنصلية الأمريكية عبر ‹فيس بوك›: «نرحب بتأكيد حكومة إقليم كوردستان على دعمها الكامل لحرية الصحافة، وتقديرها للعمل الهام الذي يقوم به الدبلوماسيون مع المجتمع المدني وغيره لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتوضيحها بأن الاجتماع مع الدبلوماسيين ليس جريمة».

بيان القنصلية الأمريكية هذا جاء تعليقاً على تصريحات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم أمس، خلال استقباله وفداً أمريكياً رفيعاً.

حيث أعرب الجانبان خلال اللقاء، عن دعمهما لحرية الإعلام والتعبير إلى جانب احترام حقوق الإنسان وعمل منظمات المجتمع المدني، التي هي صورة مشرقة لإقليم كوردستان وأي مجتمع ديمقراطي آخر.

وحول قضية محكومي بادينان، أشار مسرور بارزاني خلال الاجتماع، إلى أنها مسألة قانونية بحتة ويجري التعاطي معها على هذا الأساس، وأبدى دعمه واحترامه وتقديره لعمل الدبلوماسيين في إقليم كوردستان.

وبيّن رئيس الحكومة أن السلوك غير القانوني للمحكومين وإساءة استخدام علاقاتهم واتصالاتهم لن يثير أي شكوك إزاء الأطراف الدبلوماسية ، وقال إن حكومة إقليم كوردستان تقدر عمل الدبلوماسيين وتوفر لهم كل ما يحتاجونه من تسهيلات في الإقليم.