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150 ألف سائح دخلوا السليمانية

أفصحت دائرة السياحة في السليمانية، أمس، عن عدد السائحين الذي دخلوا إلى السليمانية وحلبجة خلال أيام العيد.

وقال المتحدث باسم سياحة السليمانية أرام شواني، في تصريح صحفي، إنه “في الأيام الخمسة من عطلة عید الفطر، توجه أكثر من 153 ألف سائح إلى المناطق السياحية في محافظتي السليمانية وحلبجة، بواقع 83 ألف سائح إلى السليمانية، وأكثر من 70 ألفاً إلى حلبجة”.

وأوضح أن “أكثر من 95٪ من السياح كانوا من مناطق وسط و جنوبي العراق”.

وأشار إلى أن “معدل السياحة ارتفع بشكل كبير هذا العام مقارنة مع عيد رمضان العام الماضي”.

يشار إلى أن محافظة أربيل مازالت توصّد مداخلها البرية مع المحافظات الأخرى ومنعت دخول السائحين عبر إجراءات مشدّدة مستمرة منذ نحو شهر.

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