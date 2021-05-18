برلمان كوردستان يختار اكاديمية مسيحية لرئاسة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

صوّت برلمان كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، على اختيار منى يوحنا ياقو لرئاسة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في إقليم كوردستان .

وكان برلمان كوردستان، طالب في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي المواطنين في إقليم كوردستان بتقديم سيرهم الذاتية للتنافس على تولي منصب “رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان”.

بيان صادر من برلمان كوردستان ، كان قد أشار الى انه باستطاعة مواطني إقليم كوردستان تقديم سيرهم الذاتية (سيفي) الى مديرية شؤون البرلمان.

وصوت 71 نائباً لاختيار الاكاديمية منى يوحنا من المكون المسيحي لشغل المنصب ، وستؤدي اليمين القانونية امام البرلمان الأسبوع المقبل.

ووضع البرلمان عدداً من الشروط الواجب توفرها في المرشح لشغل المنصب ، وهي:

– أن يكون من مواطني وسكنة إقليم كوردستان.

– أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية على الأقل وأن يكون ملماً ولديه خبرة في مجال حقوق الإنسان.

– ان لا يكون مدانا بجناية أو احكام سابقة.

– ان يقدم تعهد خطي بعدم ممارسة اي مهام حزبية خلال مدة توليه للمنصب.

– ان لا يكون مشاركاً في اي جرائم ارتكبتها الانظمة القمعية.

والأكاديمية منى يوحنا من مواليد أربيل 1970 حاصلة على شهادة الدكتورا في القانون الدولي عن حقوق الانسان وحماية الاقليات وناشطة مدنية وحقوقية ، وكانت عضوة في لجنة كتابة دستور إقليم كوردستان التي شكلها برلمان كوردستان عام 2015 ، وتتقن اللغات السريانية والكوردية والعربية والإنكليزية ، وهي ام لبنتين وولد .

وعقب اختيارها للمنصب ، قالت في تصريح للصحفيين من بينهم مراسل(باسنيوز) انها ستعلن عن خططها وبرنامجها لعمل الهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة ، مشيرة الى ان جهودها ستنصب على تفعيل اكبر للهيئة وعملها.

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