جورج وسوف يحيي حفلاً غنائيا ”لايف” بالسعودية.. فى هذا الموعد

منى شعلان/ أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تحت رعاية هيئة الترفيه في المملكة ، عن تنظيم حفل غنائي لسلطان الطرب جورج وسوف، وذلك عبر منصة شاهد VIP.

وكشفت الشركة عبر حسابها في موقع ”تويتر“ عن موعد الحفل:” برعاية الهيئة العامة للترفيه #مكملين_معاكم بحفل سلطان الطرب #جورج_وسوف تنظيم #روتانا عبر تطبيق شاهد VIP حفل لايف يوم الخميس 20 مايو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

وفى سياق آخر كشف الفنان جورج وسوف عن أصعب وأهم محطة في حياته من خلال لقاء تليفزيونى له مؤخراً قائلاً : إنني خرجت من منزلنا في سوريا وسافرت إلي لبنان ووقتها قمت بتجهيز أوراقي للعمل بالغناء سنة 1977 وقمت بعمل 3 أغانٍ منها “دبنا على غيابك دبنا ” و”ترغلي ” و”ود الري” مؤكدًا أن هذه الأغاني أول 3 أعمال خاصة بي وهذه المرحلة الأولي.

وأضاف جورج وسوف ، أن أهم مرحلة فنية مررت بها هي التي غنيت فيها أغنية “كلام الناس” ولم أكن مقتنعًا بها ولم أتوقع أنها ستنجح هذا النجاح، مؤكدًا أن أصعب فترة في حياته كانت وقت مرضه والتي بدلت بها الكليتين سنة 2001.

وأوضح جورج وسوف أن كل شيء يأتي من “الله” جميل وراضي به، لافتًا إلى أن جمهوري وقف إلي جانبي وقت تعبي بالإضافة إلي أولادي وزوجتي وهم أهم محطة في حياتي وجميع الفنانين سألوا عليَّ في وعكتي الصحية.

يذكر أن شركة ”روتانا“ نظمت مؤخرا عددا من الحفلات الغنائية بمناسبة عيد الفطر المنصرم، قدمها كل من محمد عبده، وراشد الماجد، وماجد المهندس.

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