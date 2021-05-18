رياض المسعودي: العراق خرج من تصنيف الجودة العالمي منذ ٤٠ عاماً

بغداد: عمر عبد اللطيف

قال عضو لجنة التعليم العالي البرلمانية من تحالف “سائرون” رياض المسعودي : إنَّ العراق خرج قبل نحو 40 عاما من التصنيف العالمي لجودة التعليم مما ولد فارقا زمنيا بين العراق وباقي الدول، كاشفا عن “عدم وجود اي خطط لدى وزارة التعليم للاهتمام بهذا الشأن، كونها تحتاج إلى قوانين واموال للبحث العلمي وتطوير قدرات الاساتذة وبناء المختبرات المناسبة».

واضاف أنَّ “هناك نحو 300 معيار تطبقها الدول لدخول جامعاتها ضمن التصنيفات العالمية ومنها عدد الطلبة الذين تزوجوا من طالبات، وكم طالب يستخدم الدراجة الهوائية في التجوال بالجامعة، وعدد من يحضرون المنتديات، وعدد مستخدمي المكتبة الافتراضية لكتابة البحث العلمي، وهل تناسب الكافيتريا والحدائق الاجواء الطلابية؟».

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيدر العبودي : إنَّ الجامعات العراقية الحكومية والأهلية سجلت نتائج إيجابية في التصنيفات العالمية، إذ تواجدت خمس وثلاثون جامعة في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة، وثلاث جامعات في تصنيف TIMES، وخمس جامعات في تصنيف QS، وتسع وسبعون جامعة في تصنيف webometrics، واثنتان وخمسون جامعة في تصنيف RUR، وإحدى وستون جامعة في تصنيف Green Metrics، وأربع جامعات في تصنيف URAP، واثنتان وعشرون جامعة في تصنيف Scimago”.