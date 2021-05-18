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قصيدة ” ثانية ” مهداة الى فلسطين

قصيدة ” ثانية ” للشاعر فريد الدليمي مهداة الى فلسطين
قصيدة جديدة للشاعر العراقي فريد الدليمي،مهداة الى أهلنا الصامدين الصابرين المحتسبين في فلسطين الحبيبة
يقول فيها :

يا زائراً أرضَ البطولة والنزالْ

أبلغْ أُسودَ القدس قد هُزمَ المحالْ

ماهُنتَ يا وطناً تعمــَّــــــدَ بالدما

فالقولُ يا أبطالُ ما قالَ الرجالْ

قبّلْ ثراها تلك أرض الثائرينْ

وقوافل الشهداءِ والوطنِ الحزينْ

حُيّيتَ يا شعباً يموتُ ولا يلينْ

نحو الذرى في زحفه شدَّ الرحالْ

أطفالكم خطّوا صحائف عزّنا

بدمائهم كتبوا هنا (النصرُ لنا)

عاشوا وماتَ الخوفُ ذلا وانحنى

فعلتْ بيارق نصرهم قممَ الجبالْ

كادوا لكمْ والكيدُ أدمى نحرهمْ

الله مولاكم ولا مولى لهمْ

فنهاركم يبقى ويذهبُ ليلهمْ

وشموسكم فوق الثريا لا تُطالْ

يا صوتَ عزتنا الذي هَزَمَ الرصاصْ

يا صرخةً للحقِ تأذنُ بالخلاصْ

الصبحُ موعدهم وقد حانَ القصاصْ

والظلمُ يا قدس الرجال الى زوالْ

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