مستشار الكاظمي يصرح بشان رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العامين القادمين

وأضاف أن “الموازنة تحوطت باقتراض داخلي خوفاً من مواجهة أي نقص بالسيولة”، مبيناً: “إذا كان السعر الافتراضي في الموازنة 45 دولاراً والسعر الحقيقي 60 دولاراً سيجعل هناك فرقاً لتغطية المتطلبات على أساس تمويل العجز بالاقتراض”.

وقال صالح للوكالة الرسمية: إن “الوجود النقدي للحكومة العراقية في الوقت الحالي في أحسن أحواله”، لافتاً الى أن “متوسط سعر برميل النفط اليوم يبلغ نحو 60 دولاراً ،والالتزامات الواجبة الدفع تم تأديتها بشكل منتظم ،والسيولة النقدية عالية”.

وتابع أن “هناك نظريات متشائمة تفترض بأن هناك مدفوعات أخرى وأن الإيرادات غير النفطية ما زالت منخفضة ،وهي مأخوذة بنظر الاعتبار كون الإيرادات النفطية تسجل بشكل، والحقيقة هي شكل آخر”، موضحاً أنه “عندما تكون 83 % إيرادات الموازنة من النفط، فيفترض أن 17% المتبقية من الإيرادات هي غير نفطية ،لكن عملياً لم يتحقق هذا الشيء، لذلك هنالك فجوة تغطى بالاقتراض”.