مهرجان شعبي لنصرة الشعب الفلسطيني الصامد

متابعة / الصحفي نبيل سمارة

خاص لصوت العراق

شارك وفد من مجمع التقريب ضم كل من الشيخ عبدالامير الكيلاني والشيخ حاتم الجبوري والشيخ جعفر الطعان والشيخ فوزي المياحي والأستاذ يوسف الكناني في المهرجان الشعبي لنصرة الشعب الفلسطيني الصامد الذي نظمه حزب الدعوة الاسلامية في مجمع الابرار تحت شعار “نصركم نصر الاسلام” وذلك يوم الاثنين 17 ايار (مايو) .وتخلل المهرجان كلمة ممثل سفير دولة فلسطين شكر فيها الشعب العراقي على تضامنه مع فلسطين وتحدث على الحصار المفروض على حي الشيخ جراح وعلى المأساة والتعديات من قبل الصهاينة وكانت ختام المهرجان كلمة للسيد نوري المالكي الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية استنكر فيها الاعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وادان حملات التطبيع مع الكيان الصهيوني كما واشاد ببطولات الفصائل الفلسطينية والشباب المقدسي في تصديهم لاعتداءات الصهاينة المتطرفين وتخلل المهرجان كلمات وقصائد تشيد بهبة القدس وصمودها المشرف وصمود غزة الابطال .

وتجدر الاشارة ان المجمع العالمي للتقريب من المؤسسات التي جعلت قضية فلسطين احدى اهدافها بعد ان عملت للتقارب بين المذاهب الاسلامية في العالم الاسلامي بشكل عام والعراق بشكل خاص , خاصة بعد التشتت المذهبي الذي جرى بسبب الاحتلال الامريكي الذي زرع التفرقة على ايدي عملاءه , لكن على مدار عقود استطاع هذا المجمع كسر الفرقة عبر ممثليه واللقاءات والندوات التي ساهمت بشكل كبير بتوحيد المذاهب في العراق

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