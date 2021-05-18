وفد اكاديمي عراقي يبحث في أربيل تطوير التنسيق والتعاون مع جامعات إقليم كوردستان

بهدف زيادة التنسيق والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات في كل من إقليم كوردستان والعراق ، زار وفد من الجامعات العراقية ، اليوم الثلاثاء ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان .

بيان من الوزارة ، قال ان وكيل وزارة التعليم العالي د. عبدالفتاح عبدالرزاق استقبل الوفد المكون من رئيسي جامعة بغداد د. منير حميد السعدي ، والمستنصرية د.حميد فاضل حسن التميمي.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره رؤساء عدد من جامعات أربيل ومدراء عامين من الوزارة بحث تطوير وتعزيز العلاقات العلمية والأكاديمية بين جامعات إقليم كوردستان ونظيراتها العراقية وزيادة الاهتمام برفع مستوى الجامعات من حيث الجودة والنوعية والبحوث والتبادل العلمي.

الوفد عبّر عن حرصه على توسيع وتطوير مستوى العلاقات مع إقليم كوردستان في مجال التعليم العالي والعمل المشترك .

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