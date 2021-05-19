إدانات لإساءة وزير خارجية لبنان إلى دول الخليج

الرياض: عمر البدوي بيروت:

اتسعت أمس الإدانات ومواقف الاستنكار لتصريحات مسيئة أدلى بها وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة بحق المملكة العربية السعودية والدول الخليجية. وأدانت الرياض وأبوظبي والكويت والمنامة والأمانة العامة لمجلس التعاون هذه التصريحات، كما فعلت مختلف الأحزاب اللبنانية، وطالب بعضها بإقالة وهبة.

واستدعت الخارجية السعودية أمس السفير اللبناني لتسليمه مذكرة احتجاج على التصريحات المسيئة التي أدلى بها وهبة، وأعرب بيان للوزارة عن تنديد السعودية واستنكارها الشديدين للتصريحات التي تطاول فيها وهبة على المملكة وشعبها. كما استدعت وزارات الخارجية الإماراتية والكويتية والبحرينية سفراء لبنان لديها وسلمتهم مذكرات احتجاج.

وأثارت تصريحات وهبة موجة استنكار في لبنان، لم يخفف منها بيان رئاسة الجمهورية الذي تبرأ من التصريحات، ولا اعتذار الوزير الذي وضع ما قاله في خانة «الانفعال». وعلمت «الشرق الأوسط» أن السفارة السعودية في بيروت ستشهد صباح اليوم زيارات لممثلي كتل برلمانية لبنانية للاحتجاج على تصريحات وهبة.

واستنكر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كلام وهبة، معتبراً أنه «أضاف مأثرة جديدة إلى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية – العربية». وصدرت إدانات مماثلة من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ورؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام بالإضافة إلى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ورئيس الحزب «الاشتراكي» وليد جنبلاط وحزب الكتائب ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

«الشرق الأوسط»