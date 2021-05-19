الإقليم يفتتح أكبر مصنع للحديد والصلب في العراق

دشن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أحد أكبر وأكثر مصانع إنتاج الحديد والصلب تطوراً على مستوى العراق عموماً وذلك بكلفة إجمالية بلغت 100 مليون دولار.

وقال رئيس الحكومة على هامش مراسيم افتتاح المصنع الضخم: “نحن لا نعد فقط، بل نفي بما نقطعه من وعود، وحين وعدنا بدعم القطاع الخاص والنهوض باقتصاد كردستان وتعزيزه فإننا عملنا على ذلك بالفعل”. وعبّر عن سروره لإنجاز مصنع (ميد ستيل) لإنتاج الحديد والصلب وفق أعلى المواصفات العالمية، وبطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف طن من الحديد والصلب سنوياً ليس فقط لكوردستان بل للعراق عموماً، ولفت إلى أن المصنع يوفر نحو ألف فرصة عمل. وتابع: “إنه لشرف عظيم أن نرى إقليم كردستان يمضي قدماً في إنجاز المشاريع الستراتيجية يوماً بعد آخر، وسنواصل دعم القطاع الخاص بهدف إرساء بنية تحتية اقتصادية متينة من شأنها أن تنوع مصادر الدخل”. وأوضح رئيس الحكومة أن كردستان تنعم بمعادن وموارد طبيعية إلا أنها لم تُستغل على نحو جيد، مؤكداً أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لبناء بنية اقتصادية تحوّل الإقليم وتجعله في مصاف البلدان المتقدمة في العالم. ودعا المستثمرين إلى مواصلة الاستثمار في شتى القطاعات، ولا سيما المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية، وقال: “لدينا رؤية واسعة للارتقاء بإقليم كردستان على كل الأصعدة، ونحتاج إلى تعاون بعضنا بعضاً”. واختتم رئيس الحكومة حديثه بالقول: “يسعدني أن أرى ثمرة وعودنا، وكيف تقطع كردستان خطواتها في مسيرة التنمية والازدهار”.

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