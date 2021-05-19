الاتحاد الأوروبي يتحدث عن “قناعة تامة” بإحياء نووي إيران مجددا

أعرب الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، عن قناعته بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي حول إحياء الصفقة النووية مع إيران كنتيجة للمفاوضات المستمرة في فيينا.

وذكر المدير السياسي للاتحاد الأوروبي، إنريك مورا، خلال مؤتمر صحفي، بعد اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات حول مصير الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني في فيينا، أن “الجولة الخامسة ستنطلق الأسبوع المقبل”.

وأشار مورا، إلى وجود “قناعة تامة بأن أطراف المفاوضات ستتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إحياء الصفقة النووية”، معتبرا أن “الجولة الرابعة كانت الأكثر نجاعة خلال المفاوضات الجارية، لكن لا يزال هناك عمل يجب القيام به”.

وتستضيف فيينا منذ 3 أسابيع مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب.

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة، التي يقيم وفدها بفندق قريب، في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني الذي يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل أخرى.

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