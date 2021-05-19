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الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على متهم بجرائم قتل في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن اعتقال متهم بجرائم قتل في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان، إنه “وفقا لمعلومات مؤكدة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع حول تواجد احد المجرمين المتهمين بجرائم قتل يتنقل بعدة اماكن في محافظة كركوك، تم على اثرها التنسيق مع قسم الاستخبارات العسكرية في المقر المتقدم للعمليات المشتركة بالمحافظة”.

وأضافت أن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة شرعت بالتحرك نحو الهدف ومراقبته ونصب كمين محكم له في سيطرة التون كوبري والقبض عليه”، مشيرة الى أن المعتقل “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي”.

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