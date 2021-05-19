بسمة وهبة تقوم بواجبها الانساني في مصر

بعد نجاحها خلال شهر رمضان المبارك من خلال برنامج ( العرافة ) الذي أستضافت في حلقاته نخبة من نجوم الفن و الرياضة و الاعلام و أثارت الجدل في حوارات نارية و مواقف ملفتة للانتباه ، قامت الاعلامية المصرية الدكتورة بسمة وهبة الحائزة على منصب سفيرة النوايا الحسنة من منظمة ( إمسام ) المراقب الدائم في الامم المتحدة بتوزيع المواد الغذائية و كسوة العيد و كميات من الادوية لكبار السن و الاطفال في مصر و دول عربية أخرى في ظل تفشي فيروس كورونا .

و تأتي هذه الخطوة أستكمالاً للمبادرات الانسانية التي تقوم بها وهبة بين الحين و الاخر لاغاثة العائلات و الافراد الاكثر فقراً ليس فقط في بلدها مصر و انما في دول عربية اخرى ،انطلاقاً من قناعاتها الخيرية و عزمها على مد يد العون للاخرين ، و من المقرر أن تتوسع دائرة عطائها وصولاً الى بلدان تعاني من أزمات معيشية لا توصف و مجاعات تطال الصغار و الكبار في آن واحد .

بسمة من جهة اخرى و بعد مغامرة برنامج ( العرافة ) تستعد لتقديم أفكار أخرى أكثر إثارة للجدل و ربما ستكون لها محطات في أكثر من دولة عربية على مستوى تنفيذ الحلقات

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