تحديد أول الراحلين عن برشلونة في الميركاتو الصيفي

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية عن أول الراحلين من قائمة نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب التقرير، فأن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، نيتو، سيرحل عن قلعة “كامب نو” ولكن بعد المشاركة كأساسي في مباراة إيبار الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني.

وسيتواجد نيتو في التشكيل الأساسي للمدرب رونالد كومان، بعد إعلان برشلونة غياب مارك أندريه تير شتيغن بسبب جراحة في الركبة ولن يشارك كذلك في يورو 2020.

ولكن كل هذا لن يغير من رأي نيتو الذي اتخذ قرار الرحيل قبل فترة وأبلغ النادي الكتالوني نظرًا لعدم مشاركته المستمرة في المباريات منذ توقيعه في صيف 2019 قادمًا من فالنسيا في صفقة تبادلية مع ياسبر سيليسين.

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