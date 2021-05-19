جوليانا أكرم: أحببت هذا التعليق من سيف نبيل

لم يستمرّ مشوار المشتركة العراقية ​جوليانا أكرم​ طويلاً في برنامج “عراق أيدول” الذي عُرض على شاشة “أم بي سي” العراق، إلا أنها استطاعت أن تلفت الإنتباه إليها بموهبتها وأدائها، وإطلالاتها الأسبوعية على المسرح.

وقد اجرت جوليانا لقاءا فنيا للتحدّث عن تجربتها في هذا البرنامج.

– كيف تصفين التجربة في العروض المباشرة أمام لجنة التحكيم؟

كانت تجربة جميلة جداً، لأنها كانت أول مرة أصعد فيها على المسرح، والوقوف عليه أمام جمهور له رهبته، وأتمنى أن أتخطى هذه الرهبة لاحقاً.

– ما هي أجمل التعليقات التي تلقيتها من لجنة التحكيم؟

أحببت تعليق الفنان ​سيف نبيل​ حين قال لي إني فراشة، وأيضاً تعليقات الفنانة ​رحمة رياض​، والأستاذ ​حاتم العراقي​، تعليقاتهم كانت إيجابية بشكل عام بالنسبة لي.

– إلى أي مدى كانت المنافسة قوية في البرنامج؟

المنافسة كانت قوية جداً، لأن كل صوت من الأصوات أقوى وأجمل من الصوت الآخر.

– ماذا تخططين في المرحلة المقبلة؟

أخطط لأظهر ستايلي الحقيقي في الغناء، وأتمنى الخير.

– هل تشجعين المرأة العراقية على خوض المنافسة في ​عراق آيدول​؟

طبعاً أشجع كل إمرأة لديها موهبة على المشاركة في البرنامج من دون خجل، وأشير إلى أنه من واجب الأهل دعمهنّ في قراراتهنّ.

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