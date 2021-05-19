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خبير أمني: تشكيل قوة مشتركة بين البيشمركة والجيش خطوة مهمة للقضاء على داعش

أكد الخبير الأمني معن الجبوري، اليوم الأربعاء، أن تشكيل قوة مشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي يعد خطوة مهمة جداً للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي والتصدي لنشاطاته الإجرامية في المناطق الفاصلة بين الحدود الإدارية للحكومة المركزية وإقليم كوردستان.

وأوضح الجبوري  أن «التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي موجود ولكنه يحتاج إلى التعزيز والتوثيق بأعلى المستويات خصوصاً، في المناطق التي يستغلها داعش كثغرة لشن الهجمات، وهناك إجرءات وعمليات بهذا الصدد، إلا أن النتائج لا يمكن أن تأتي خلال وقت قصير».

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