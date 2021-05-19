زينات : أعتز بالشبه بيني و بين ماغي بوغصن

بعد الجدل الذي شهدته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول الشبه بين الفنانة زينات و الفنانة ماغي بوغصن حيث أنتشرت صور تؤكد هذه الناحية و تمت المقارنة بين لقطات مصورة للطرفين أثر الاضاءة على هذا الموضوع في دول المغرب العربي .

زينات أكدت اعتزازها بالشبه الذي بجمعها مع ماغي بوغصن التي وصفتها بالفنانة المحترفة و المؤثرة و باركت لها نجاح مسلسلها ( للموت ) الذي عرض في شهر رمضان المبارك و قالت : تابعت المسلسل و ماغي دائماً تستحق النجاح و محبة الناس .

في المقابل أوضحت زينات الى أنها درست التمثيل و الاخراج في سويسرا قبل أن تسلك طريق الغناء و هناك امكانية لان تخوض هذا المجال بعد أن طرح عليها عدد من العروض من خلال شركات انتاج عربية لكن الاهم بالنسبة لها هو أن تكون في المكان الصحيح دون أن تكون المغامرة عابرة وبلا هوية .

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