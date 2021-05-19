مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يرصدان راتبًا ضخمًا لإغراء كين

دخل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في صراع شرس وقوي، من أجل ضم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام ومنتخب إنكلترا، هاري كين، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأبلغ كين رغبته بالرحيل لإدارة توتنهام خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يريد الإنكليزي الانتقال إلى نادٍ جديد من أجل الفوز بالألقاب.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، يستعد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد للتعاقد مع كين بعقد ضخم لإقناع اللاعب بوجهته القادمة.

وزعم تقرير الصحيفة أن كلاً من الناديين يرغب في دفع راتب أسبوعي قيمته 300 ألف جنيه إسترليني، بعقد لمدة 5 سنوات أي أعلى من راتبه الحالي في توتنهام بقيمة 70 ألف جنيه إسترليني.

سعر صفقة كين يقدر بـ 150 مليون جنيه إسترليني، خاصة أن عقده مع توتنهام مستمر لمدة 3 سنوات أخرى، لذا فإن إدارة دانييل ليفي في موقف تفاوضي قوي.

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