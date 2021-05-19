وفد من حكومة إقليم كوردستان في بغداد الأسبوع المقبل للتباحث بشأن الأمور الفنية المتعلقة بقانون الموازنة الاتحادية

كشف مسؤول في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الأربعاء ، بأن وفداً من حكومة الإقليم سيزور العاصمة العراقية بغداد الأسبوع المقبل ، لاجراء مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن الأمور الفنية المتعلقة بالموازنة المالية الاتحادية.

مستشار رئيس حكومة اقليم كوردستان للشؤون المالية ريباز حملان، قال في تصريح للصحفيين على هامش مؤتمر “الوحدة والدستور” بأربيل ، من بينهم مراسل (باسنيوز) إن ” وفداً من حكومة الإقليم سيزور بغداد الأسبوع المقبل لاجراء مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن الأمور الفنية المتعلقة بتطبيق قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي”.

وأقر البرلمان العراقي مطلع فبراير/ شباط الماضي بعد مباحثات مضنية استمرت لاكثر من 3 أشهر ،الموازنة الاتحادية لعام 2021 ، بنفقات إجمالية بلغت 129 تريليون دينار، وعجز قدره 28 تريليونا.

وتم تضمين الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل بشأن حصة الاقليم في الموازنة، والذي ينص على تسليم الإقليم لكمية 250 ألف برميل نفط يوميا إلى جانب نصف الإيرادات المالية الأخرى للحكومة الاتحادية، مقابل الحصول على حصة مقدارها 12.6 في المئة من حجم الموازنة.

وأضاف حملان وهو وزیر مالیه‌ سابق في حكومة الإقليم ، أن الوفد يضم فنيين من وزارتي المالية والثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان.

في الاطار ، وحول ما إذا كانت حكومة الإقليم ستواصل استقطاع نسبة من رواتب الموظفين ، وهو اجراء لجأت اليه الحكومة في ظل الازمة المالية التي تواجه الإقليم ، قال حملان إن “هذه المسألة تتوقف على تطبيق قانون الموازنة وارسال بغداد لحصة كوردستان منها”.

موضحاً ، بالقول “إذا أرسلت بغداد حصة الإقليم من الموازنة وكانت كافية مع الواردات الداخلية من النفط والضرائب والجمارك ، عندها لن يكون هناك اي استقطاع في الرواتب”.

مضيفاً ” لكن ان لم يتم ذلك ستبقى نسبة الاستقطاع وفق الواردات المتوفرة لدينا “، مردفاً “لكن الاستقطاع سيكون أقل في هذا الشهر من الأشهر السابقة وكلما كانت الواردات اكثر كلما قلت نسبة الاستقطاع من الرواتب”.

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