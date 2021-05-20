آيات الله في الانسان “وفي انفسكم افلا تبصرون”

في هذا المقال سنكتفي للبحث عن ايات الله في خلق الانسان. هذا المخلوق العجيب الذي لا يزال لم يكتشف نفسه بالكامل. ان قدرة الله في عموم خلقه واضحة وضوح الشمس لا ينكرها الا مكابر معاند. فخلق السماوات والارض ونظامها المعقد الذي لا يمكن ان يحيط به احد غير الله. كما ان الله تعالى ضرب لنا الامثال في بديع خلقه. انه يدعونا ان نتفكر ونتبصر عظمته في انفسنا. فان ايات الله وبديع صنعه مكنون ايضا في الانسان ذلك المخلوق العجيب. فهو الذي استحق ان يسخر له الله كل ما في الارض لخدمته. ثم يدعوه للتفكر في تكوينه الشخصي بقوله تعالى “وفي انفسكم افلا تبصرون”.

ان عظمة خلق الله في تكوين الانسان تحير العقول في تكوين اعضاءه. فالعينين مثلا وهي حاسة البصر التي نرى فيها ما حولنا لحظيا وبصورة مجسمة وبالالوان الحقيقية بابعادها وحركاتها وسرعاتها. اضافة الى رؤيا كل الاشياء الاخرى البعيدة والقريبة على مدى نظر العين دون اي عناء او جهد او تفكير. هذه النعمة التي بواسطتها نسير في الارض ونعمل ونقرا ونكتب ونعين غيرنا ونميز الاشياء.

اما الاذنين حاسة السمع فهي تتكامل مع الحواس الاخرى. وهي نعمة تسمح لنا بالتفاعل مع ما حولنا من اشياء حية وغير حية. فعن طريق الاصوات التي نسمعها يمكن لنا اكتساب العلم والمعرفة ويمكن لنا تجنب المخاطر المحدقة بنا وما حولنا. فالعقل يميز الاصوات لحظيا وتنذر النفس بالخطر او السلامة او المتعة من هذا او ذاك

ان الانسان بطبيعته حيوان اجتماعي فجنبا الى جنب حاستي البصر والسمع خلق الله لنا الفم وفيه اللسان الذي يعبر عن علاقة الشخص مع غيره وتواصله بالكلام بلغةً مفهومة حسب المنطقة التي يسكن فيها. بالكلام يتمكن الانسان لخدمة مصالحه ومصالح غيره ويستقبل حديث غيره . وعن طريق الفم هناك حاسة الذوق او التذوق التي تميز الحسن من القبيح في نواحي الاكل والاستعمالات الشخصية والمنزلية.

لكن الاعجب من ذلك الترابط بين هذه الحواس والعقل اذ يميز عمل هذه الحواس مجتمعة او فرادى بصورة لحظية. فيرى الانسان الشيء بالعين ويسمعه وبنفس الوقت يحلل العقل هذا الشيء ان كان ذلك بعيد او قريب خير او شر امين او خطير. هذه الافعال لا يمكن ان تقوم بها ارقى الحاسبات المادية والات والمعامل.

كذلك الامر بالنسبة للجهاز الهضمي. حيث ياخذ الجسم حاجته من الاكل والشرب فتمتص الشعيرات في المعدة ما يفيد الدم واللحم والعظام ثم تنفث الفضلات الى الخارج. وهذا الامر لا يمكن ان يفعله اي معمل مهما عظم بهذه الدقة وهذا التمييز.

الجهاز التنفسي يصفي الهواء عن طريق الانف ثم يذهب للرئتين كي يستفاد منه الجسم في تنقية الدم ورفده بالاوكسجين. الذي لولاه لفسد الدم وتسمم الجسم ولا يمكنه الاستمرار في الحياة.

كما ان الجسم يصون ويعالج نفسه بنفسه في حالة حدوث اي طارئ داخلي او خارجي سواء الجروح او العمليات الطبية او الامراض. ان الجسم البشري هو مجموعة من مليارات الخلايا. هذه الخلايا مامورة من خالقها كي تطيع الجسم وتصلحه فطريا وذاتيا. وهي بمثابة اجهزة تعمل ليل نهار دون كلل او ملل لصيانة او اصلاح الجسم.

هذه الاعمال ليست بحاجة الى تدخل عقل الانسان لتنظيمها وامر كل حاسة او جهاز لعمل ما. فهي ذاتية خلقها الله لادامة الحياة. ان هذه الاجهزة المعقدة التي بدات منذ خلق الانسان في بطن امه ثم تطور عملها حسب الفئات العمرية التي يمر بها الانسان ذكرا او انثى صغير او كبير.

ان هذه النعم المادية وعملها الدائم طول عمر الانسان الذي قد يتجاوز الالف سنة كالنبي نوح او الخضر او مئات السنين كابراهيم وادريس. فالجسم الانساني يتعايش ويتآلف مع جميع الاحوال والظروف الزمانية والمكانية. ان الجسد الانساني وما يحتويه من الاجهزة التي صنعها الله له كي تستمر حياته بمواد خارجية اساسية مشاعة له كالهواء والماء والغذاء وفرها الله له على سطح الارض دون حول من الانسان ولا قوة.

ان كل هذه النعم المعقدة التركيب والتي تتكامل مع بعضها البعض الاخر. لا يستطيع اي بشر مهما كان علمه ان يصنع بديلا مناسبا للعين البشرية او الاذن او اللسان او الجهاز التنفسي او الهضمي او العصبي على سبيل المثال. لا يمكن ان تعويض تلك الاعضاء في جسم الانسان كما ينبغي اذا ما عطبت.

ان كل هذه النعم يمكن ان تتحول الى تراب لا قيمة لها بين لحظة واخرى بمجرد خروج الروح منها بعد الموت. هذه الروح التي حيرت العقول رغم التطورات العلمية والطبية يعجز الانسان ان يتعرف على كنهها وطبيعتها وشكلها. فقد قال تعالى “ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا”.

ان حقيقة تكوين الانسان وخلقه والهدف منه واضحا وذكره الله في كتابه “افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون”. فالاسلام يعتبر الانسان قيمة عليا خلقه الله كي يعمر الارض ويصلحها. وانه سيحاسب على فعله وقوله يوم الحساب. لقد اودع الله فيه الجانب الروحي المعنوي الاخلاقي كي يهيمن على الجوانب المادية التي وضحناها انفا.

فالصراع في عالم اليوم قاسيا وشديدا بين الماديين الملحدين الذين يتناسون ويهملون الجانب الروحي العقائدي الايماني من الانسان. انهم يعملون جاهدين لنقله الى المرتبة الحيوانية المادية. يريدون ان يتعاملوا مع هذا المخلوق كتعاملهم مع الحاسوب يبرمجوه وفقا لشهواتهم واحتياجاتهم الاقتصادية والتجارية. وبين المؤمنين الذين يعتبرون الانسان قيمة كبرى خلقه الله ليعمر الارض ويعين اخيه الانسان في الخير ويشكر الله على نعمه الكثيرة. اذ فضله على كثير من خلقه “ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.

د. نصيف الجبوري

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