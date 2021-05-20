اعترافات الكربولي تطيح بـ8 مدراء عامين في وزارة الصناعة والمعادن

بغداد/ محمد صباح

وصفت الملفات التي ستقدم لجنة مكافحة الفساد الحكومية على فتحها قريباً بـ”القوية والساخنة” إذ ستطيح بعدد من الشخصيات المتنفذة والفعالة، والتي يتوقع أن إصدار أوامر القبض بحقها ستحدث ضجة كبيرة.

في مقدمة الملفات هي تلك الخاصة بوزارة المالية والبنك المركزي وعمليات غسيل وتهريب الأموال، ويضاف لها أيضا فساد وزارة الصحة وتداعيات استقالة الوزير وحرق مستشفى ابن الخطيب.

ومن ضمن مساعي مكافحة الفساد سيرسل مجلس القضاء الأعلى كتابا موجها إلى البرلمان لسحب الحصانة عن (3-8) نواب متهمين بعمليات فساد مالي واداري.

يقول رحيم العبودي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة في تصريح لـ(المدى) إن “رئيس حزب الحل جمال الكربولي بعد اعتقاله من قبل لجنة مكافحة الفساد الحكومية أدلى باعترافات قادت إلى القاء القبض على ثمانية مدراء عامين في وزارة الصناعة والمعادن”، مؤكدا أن “التحقيقات مازالت قائمة مع بهاء الجوراني وجمال الكربولي”.

واعتقلت قوة تابعة إلى لجنة مكافحة الفساد الحكومية التي يقودها احمد أبو رغيف رئيس مؤسسة دجلة وحزب الحل جمال الكربولي مع شقيقيه لؤي وأحمد بعد اعترافات أفاد بها، بهاء الجوراني الذي اعتقل قبل أكثر من عشرين يوما تقريبا.

ويضيف العبودي أن “هذه الاعترافات قادت أيضا إلى تفعيل مذكرتي قبض بحق مسؤولين، وكذلك هناك أوامر قبض ستصدر قريبا بحق عدد من المستشارين العاملين في عدد من القطاعات الحكومية المختلفة متهمين بتسريب معلومات إلى الفاسدين”.

ويتابع العبودي أن “هناك وكلاء عدد من الوزراء سيتم القاء القبض عليهم بعد الانتهاء من التحقيقات”، واصفا الملفات التي ستطرح من قبل لجنة مكافحة الفساد الحكومية “بالقوية والساخنة” ستحدث نوعا من الضجة كالتي حدثت أثناء اعتقال جمال الكربولي. وفي نهاية شهر آب الماضي شكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة دائمة للتحقيق في قضايا وعمليات الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وكلف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.

وينوه إلى أن “الملفات التي ستطرحها لجنة مكافحة الفساد وستبدأ بالتحقيق بها واعتقال عدد من الشخصيات المتهمة هي ملفات تخص البنك المركزي ووزارة المالية جزء منها عمليات غسيل الأموال، إضافة إلى فساد وزارة الصحة وتداعيات استقالة الوزير وحرق مستشفى ابن الخطيب”. ويؤكد على أن “لجنة مكافحة الفساد ستبقى مستمرة في عملها دون توقف وستتابع كل ملفات الفساد وستقبض على المتهمين والفاسدين”، كاشفا عن “وجود طلب موجه من مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب لإسقاط الحصانة عن ثلاثة إلى ثمانية نواب متهمين بعمليات فساد مالي وإداري”.

ويتوقع عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة أن “الجلسة البرلمانية المقبلة ستشهد عرض هذه الطلبات على البرلمان للتصويت عليها وحسمها”.

وكان من المتوقع ان تكشف لجنة مكافحة الفساد الحكومية المكلفة بالتحقيقات في ملفات الفساد والجرائم الاستثنائية، أسماء المتورطين بعمليات نهب وغسيل أموال، من بينهم وزراء سابقين، ووزير حالي، ووكيل وزير ورئيس هيئة مستقلة.

من جهته، يؤكد عبد الرحمن المشهداني الخبير في الشأن الاقتصادي أن “لجنة مكافحة الفساد الحكومية الحالية رغم بطئها، إلا أنها تختلف عن عمل الكثير من اللجان المعنية بمكافحة الفساد والتي شكلت في الحكومات السابقة”.

ويضيف المشهداني في تصريح لـ(المدى) ان “إلقاء القبض بحق جمال الكربولي لم يكن مغرضا أو طائفيا لكن جاء بحسب معلومات وردت إلى لجنة مكافحة الفساد”، مؤكدا أن “هذه التحقيقات والاعترافات ستقود للإطاحة بشخصيات سياسية متنفذة”.

كشفت (المدى) في شهر نيسان الماضي عن أن “لجنة مكافحة الفساد الحكومية تستعد لإصدار قائمة جديدة من مذكرات القبض بحق أكثر من ستة عشر شخصية متهمة بعمليات فساد مالي وإداري من بينها ثمانية نواب حاليين”، واصفة الشخصيات المطلوبة بأنها من “حيتان” الفساد وبعضها تمتلك مصارف وشركات وهمية.

ويدعو المشهداني “لجنة مكافحة الفساد للإطاحة بشخصيات متنفذة وكبيرة من رؤساء وزراء ووزراء ونواب وقيادات حزبية متهمة بعمليات الفساد المالي والإداري”، مؤكدا أن “هذه اللجنة تعمل بعيدا عن الضغوط الانتخابية والسياسية من خلال اكمال الملفات وعرضها واصدار اوامر القبض”.

وفي شهر كانون الأول الماضي توعد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بملاحقة جميع الفاسدين من اجل تحقيق الإصلاحات المالية التي دعا لها، مشددا على أن حكومته ستكشف في العام 2021 عن “حقائق كبرى” بشأن الفساد.

ويؤكد المشهداني أن “التسريبات المتوفرة تؤكد على أن مجلس القضاء الاعلى سيطلب من البرلمان رفع الحصانة عن تسعة نواب من بينهم زعيم كتلة نيابية”.

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