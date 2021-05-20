الشرطة المجتمعية: تسجيل نحو 20 حالة ابتزاز الكتروني يومياً

بغداد/ حسين حاتم

أدى تزايد حالات الابتزاز الالكتروني في الآونة الاخيرة الى تحولها لـ”ظاهرة”، إذ لا يمر يوم من دون ان يتم تسجيل 10-20 حالة، بحسب مديرية الشرطة المجتمعية. فيما اشارت وزارة الداخلية الى أن الابتزاز الالكتروني بات يشكّل تهديداً خطيراً يواجه المجتمع العراقي، وسبباً في ارتفاع معدلات الانتحار والطلاق والعنف الأسري.

ويقول مدير علاقات وإعلام الشرطة المجتمعية، عبد الحافظ هادي الجبوري في حديث لـ(المدى) إن “الابتزاز أصبح ظاهرة”، مبينا ان “الحالات تزداد يوما بعد يوم”.

ويضيف الجبوري أن “من ضمن حالات الابتزاز التي وصلت الينا، ابتزاز شقيقة لشقيقتها، او زوج لزوجته او طليقته”.

ويشير مدير علاقات وإعلام الشرطة المجتمعية الى أنه “رغم إجراءاتنا التوعوية وإجراءات قسم مكافحة الجرائم الالكترونية المتمثلة بمديرية مكافحة الجريمة الا ان قلة الوعي الالكتروني لدى البعض يزيد من هذه الحالات”.

ويلفت الجبوري الى أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تستغل المواضيع الروحانية باستدراج النساء والكشف على أجزاء من جسمها وابتزازها فيما بعد”.

ومضى مدير علاقات وإعلام الشرطة المجتمعية بالقول: “وجهنا في الكثير من البيانات والدعوات الى عدم إقامة علاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحذرنا منها”.

ويؤكد الجبوري انه “لا يمر يوم دون ان يتم تسجيل 10-20 حالة ابتزاز الكتروني على الاقل، عبر الخط الساخن او موقع الشرطة المجتمعية عبر فيسبوك”.

ودعا مدير علاقات وإعلام الشرطة المجتمعية “المواطنين ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة الى مؤسسات الدولة المختصة والعشائر والمؤسسات الدينية الى التعاون في توعية المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة التي اصبحت تهدد الامن والسلم المجتمعي”.

بدوره، يقول المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث لـ(المدى)، إن “الابتزاز الالكتروني بات يشكّل تهديداً خطيراً يواجه المجتمع العراقي”.

ويضيف المحنا، أن “هذه الجريمة قد تكون سبباً في ارتفاع معدلات الانتحار والطلاق إضافة إلى العنف الأسري”.

ويشير المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن “أحد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم مؤخراً بجريمة الابتزاز الالكتروني تسبب في تسع حالات طلاق في البصرة، وآخر تسبب بانتحار امرأة”.

ويرى المحنا، أن “هذه الجريمة تجاوزت موضوع الفردية نحو التأثير المجتمعي فهي تسهم في تفكك الأسر”.

وطالب المتحدث باسم الداخلية الذين يتعرضون إلى هذه الجريمة بـ”الاتصال على الشرطة المجتمعية التي تعالج الموضوع بسرية تامة بدون حضوره”.

من جهته، قال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في تصريح متلفز، إن “الجهات ذات العلاقة في الوزارة أنجزت على مدار الأشهر الأربعة الماضية 35 قضية بجرائم الابتزاز الالكتروني، حيث تم استكمال الاجراءات المتعلقة بها وصولاً للانتظار للنطق النهائي”.

وأضاف معن أن “معالجة ملفات الابتزاز الالكتروني تتم وفق مستويات متعددة، منها مستوى المعالجة القانونية القضائية والتحقيقية، وذلك من خلال مكافحة الإجرام والجهات القضائية ذات العلاقة، والمستوى الآخر هو التوعية والتدقيق وحل المشكلات قبل التفاقم من خلال دائرة العلاقات والإعلام وتحديداً الشرطة المجتمعية التي تحلُّ الكثير من المشكلات”.

وأشار إلى أن “هنالك عشرات القضايا يتم اعادة النظر فيها شهرياً في هذا الاتجاه، وتحال للجهات ذات العلاقة او المحكمة”.

ولفت مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية إلى أن “مديرية مكافحة الاجرام في بغداد وعموم المحافظات هي الجهة المسؤولة عن التصدي لجرائم الابتزاز الالكتروني”. وكان عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي قد دعا في حديث سابق لـ(المدى) الى “الاسراع في تشريع قانون الجرائم الالكترونية، ووضع الحلول والمعالجات بغية متابعة وملاحقة عصابات الابتزاز الالكتروني، وامكانية تعزيز الوقاية للأفراد والاسر من الوقوع ضمن هذه الشبكات”.

وأضاف الغراوي، أن “الظاهرة بدأت تتنامى نتيجة عدم وجود قوانين رادعة او قادرة على تعزيز الحماية والوقاية من الابتزاز الالكتروني”.

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