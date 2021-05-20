بعد يومين من الحادث المأساوي .. مفوضية اللاجئين تعلّق على حرق طالب لجوء كوردي نفسه امام مقرها في اربيل

بعد يومين من إضرام طالب لجوء سياسي كوردي من ايران النار في نفسه ، امام مدخل مجمع الأمم المتحدة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان ، أطلت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ، في بيان ، اليوم الخميس ، بالقول انها ” تشعر بالحزن إزاء الحادث المأساوي الذي وقع يوم الثلاثاء 18 مايو/ ايار 2021 “.

البيان الذي قال “استجابت الفرق الطبية التابعة للأمم المتحدة بالإسعافات الأولية ونقلت طالب اللجوء إلى مستشفى الطوارئ في أربيل حيث يتلقى الآن العلاج الطبي”.

مضيفاً ” كما تتابع المفوضية عن كثب مع وزارة الصحة وإدارة المستشفى الحالة الصحية لطالب اللجوء”.

وأشار البيان الى ان ” المفوضية تعمل بالشراكة مع حكومة إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية في العراق للمساعدة في توفير التسجيل والتوثيق للاجئين وطالبي اللجوء ، وفقًا للقانون الإنساني الدولي ووفقا للمعاير القانونية للاجئين”.

مردفاً ” توفر المفوضية للاجئين وطالبي اللجوء الاكثر حاجة في العراق وإقليم كوردستان ، بغض النظر عن الجنسية ، خدمات الحماية والمساعدة القانونية والمساعدة النقدية. من خلال اسلوب ايصال الخدمات الشامل للمجتمعات المحلية يتم توفير المياه والكهرباء” . وتابع ” كما تدعم المفوضية الحكومة التي توفر رعاية صحية مجانية من خلال المستشفيات والعيادات التي تديرها الدولة كما توفر سبيل الوصول إلى التعليم”.

وفي وقت سابق الثلاثاء ، أقدم شاب كوردي من طالبي اللجوء من شرقي كوردستان، على إضرام النار في نفسه أمام عدسات الصحفيين ، امام مقر مبنى الأمم المتحدة في أربيل، على خلفية استيائه من ظروفه المعيشية وتأخر دراسة طلبه للجوء خارجاً.

وبعد عدم استجابة موظفي البعثة الأممية لطلبه بلقاءهم ، حمل الشاب قارورة بنزين قبل أن يقوم بسكبه على جسده ويشعل نفسه، فيما كان يتحدث لصحفيين في قنوات محلية.

وفور إقدامه على إحراق نفسه، هرع شاب كان يقف بجانبه لإطفاء النار. مع ذلك، أصيب الشاب بجروح خطرة. وتغطي الحروق 90% من جسده، وفق ما أفاد أطباء بمستشفى في أربيل أسعفه إليه عاملون في الأمم المتحدة.

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