تركيا وألمانيا ترفضان إجراء الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيهما

كشف معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، أن كلاً من ألمانيا وتركيا أبلغتا دمشق برفضهما إجراء الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيهما.

وقال سوسان في تصريحات لوسائل إعلام بلاده، إن الانتخابات ستجري في القسم الأعظم من السفارات السورية في الخارج، باستثناء تركيا وألمانيا، إضافة إلى الدول التي سبق أن أغلقت البعثات الدبلوماسية السورية فيها.

وأرجع سوسان المواقف الرافضة لإجراء التصويت، لخلفيات سياسية تنطلق «من موقفها بإتجاه سوريا».

وحمّل سوسان تلك الدول «المسؤولية السياسية والقانونية عن ذلك القرار، فهي تنتهك القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدولية» وقال إن «الانتخابات شأن سيادي، والسفارة هي جزء من التراب الوطني».

وأعرب سوسان عن ثقته بأن ثمة «حماسة شديدة للمشاركة»، حسب رأيه، وقال: «بكل ثقة، نحن مرتاحون جداً لحجم المشاركة وسترون يوم الخميس كيف سيتوافد السوريون للإدلاء بأصواتهم».

ومن المقرر أن يبدا ألتصويت في السابعة من صباح يوم غد الخميس، ويستمر حتى السابعة مساء حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

وكانت الخارجية السورية دعت المواطنين السوريين في المغتربات إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية.

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