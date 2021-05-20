تنظيم داعش يضع اليد على مناطق في جبال قرة جوغ بعد شهرين على تحريرها

كركوك/ علي العزاوي

استطاع تنظيم داعش، الذي نشط أخيراً في المحافظات المحررة، ان يتوسع في المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل.

ويقول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، أن “هناك عملاً كبيراً تقوم به قيادة العمليات المشتركة بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، حيث تم فتح مراكز مهمة للتنسيق في حركة القطعات ومتابعة العمليات الإرهابية لسد الثغرات الموجودة على الحدود العراقية السورية، والقوات الأمنية ستعمل مع حرس الإقليم على سد الثغرات وتقريب المسافات التي كانت تستغلها عصابات داعش الإرهابية للتواجد فيها لاسيما المناطق الجبلية الوعرة التي تصعب فيها حركة المشاة، والمشاة الآلي والراجلة”.

ويضيف أن “هذا التنسيق العالي وتبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية سيسهمان في استقرار الوضع سواء في الحدود العراقية السورية أو في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك”.

ويشير الى انه “خلال اللقاءات والاجتماعات التي حدثت في الآونة الأخيرة مع الإقليم تم التأكيد على أن يكون هناك تنسيق وعمل مشترك لسد الثغرات، من خلال تكثيف الجهد الاستخباري والعمل بعمليات نوعية”.

بدوره، يقول مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني رشاد كلالي لـ(المدى)، أن “مقاتلي تنظيم داعش أعادوا السيطرة على نقطة، بعد شهرين من تحريرها”، فيما رأى ان “من شأن السيطرة عليها أن تهدد أمن ثلاث محافظات (…) داعش عاود النشاط مجددا في جبال قرة جوغ التي تم تحريرها من قبل القوات الأمنية قبل حوالي شهرين من الآن”.

ويشير الى أن “داعش أعاد السيطرة على مساحة واسعة من الجبال، وبدأ بممارسة عمليات الخطف، وإعادة المناطق التي فقدها سابقا، والتي تمثل له نقطة ستراتيجية تصل عملياته من خلالها، إلى ثلاث محافظات هي كركوك ونينوى وصلاح الدين”.

ويشير مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني الى أن “هناك مناطق في اطراف قضاء الدبس شمال غرب كركوك ينشط فيها التنظيم ايضا حيث استغل هذه المواقع وشن هجمات على القوات العراقية وعلى البيشمركة (…) معاودة الانتشار سوف تساهم بمنع ظهوره بصورة قوية كما كان ولكنه يعمل على تنفيذ هجمات محددة بين فترة وأخرى”.

وتابع أن “تواجد البيمشركة في هذه المناطق المهمة يمنع عودة مجاميع داعش وكذلك انتشار الجيش فيها سهل مهمة وتفعيل المراكز المشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة”.

بدوره، يرى الخبير العسكري علي خليل في تصريح لـ(المدى)، أن “المراكز المشتركة سوف تكون برعاية التحالف الدولي وسيكون لها دور ضمن العمليات المشتركة”.

وسبق ان أكد وفد أميركي رفيع برئاسة القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، خلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ضرورة تفعيل مراكز التنسيق المشترك بين البيشمركة والجيش العراقي، مشيراً إلى مواصلة دعم البيشمركة “في التصدي لإرهابيي داعش”.

واستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مساء الأحد 16 أيار 2021، وفداً أميركياً رفيع المستوى ضم القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، والممثلة الخاصة بالإنابة لشؤون سوريا إيمي كترونا، ومديرة شؤون العراق وسوريا في مجلس الأمن القومي زهرة بيل.

وجرى في اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في العراق وسوريا، وتمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة.

وأكد الوفد الأميركي “مواصلة دعم قوات البيشمركة في التصدي لإرهابيي داعش”، كما شدد على ضرورة تفعيل مراكز التنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

وفي جانب آخر من اللقاء، تمت مناقشة مستجدات الوضع في سوريا، وشدد الجانبان على ضرورة مواصلة الحوار بين الأطراف الكردية السورية من أجل تعزيز حرية العمل السياسي والتعددية وتقاسم السلطة.

وفي سياق آخر، أعرب الجانبان عن دعمهما لحرية الإعلام والتعبير إلى جانب احترام حقوق الإنسان وعمل منظمات المجتمع المدني، التي هي صورة مشرقة لإقليم كردستان وأي مجتمع ديمقراطي آخر.

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد دان الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش الليلة الماضية في قضاء كفري.

وأعرب نيجيرفان بارزاني، خلال تغريدةٍ له على موقع تويتر، عن خالص تعازيه وأكد على الإسراع في التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية، في تلك المناطق.

وكانت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان، قد جددت التأكيد على الحاجة لاتفاق شامل مع الجيش العراقي، لمنع عناصر داعش من تكرار هجماتها مستفيدة من الفراغ الأمني بين قوات الببشمركة والجيش العراقي.

وقالت وزارة البيشمركة خلال بيانٍ لها، امس الأربعاء (12 أيار 2021)، “حذرنا عدة مرات من أنه نتيجة للفجوة الأمنية بين متاريس قوات بيشمركة إقليم كردستان والجيش العراقي، تمكن إرهابيو داعش من إعادة تنظيم أنفسهم وبرزوا الآن كجماعات وجماعات مختلفة”.

وزارة البيشمركة أضافت خلال بيانها، أنه “لإثبات هذه الحقيقة، ما زال عناصر داعش يرتكبون الأعمال الإرهابية الوحشية، حيث هاجموا في الساعة 10:30 من مساء ليلة 11 أيار 2021، حاجزا للواء 116 التابع لقوات البيشمركة، على حدود منطقة كفري، مما أسفر عن مقتل البيشمركة محسن حسين غاراوي”، خلال تصدي قوات البيشمركة للهجوم.

كما جددت وزارة البيشمركة، التأكيد على أن الإرهابيين قد زادوا من نشاطهم وتحركاتهم، وقاموا بتغيير الطريقة التي يقاتلون بها ويهاجمون، وهم يخلقون الخطر باستمرار.

وشددت وزارة البيشمركة، على الحاجة إلى اتفاق شامل مع الجيش العراقي لمنع هذه الحوادث وتدمير الإرهابيين تدميرا كاملا، وقالت: “بالطبع، لن تصمت قوات البيشمركة عن هذه الأعمال وسوف ترد بقوة في الوقت المناسب، ونحن نؤكد لشعب كردستان أن أمن إقليم كردستان محمي كما كان دائما، والبيشمركة جديرة بالثقة من الجميع”.

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