رئيسة البعثة الاممية في العراق : إقليم كوردستان قوي يعني عراقاً فيدرالياً قوياً

أكدت الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ، اليوم الأربعاء ، على ان وحدة صف الأطراف الكوردستانية تقوي إقليم كوردستان ، وفيما شددت على ان إقليم كوردستان قوي يعني عراقاً قوياً ، اعتبرت إقرار دستور للاقليم عامل قوة للعراق كافة.

وقالت الممثلة الأممية خلال مشاركتها في مؤتمر نظمته جامعة كوردستان بمدينة اربيل تحت عنوان “وحدة الصف والدستور” بحضور رئيسي اقليم وحكومة كوردستان نيجيرفان بارزاني، ومسرور بارزاني ورئيسة برلمان كوردستان ريواز فايق وقادة ومسؤولين في احزاب كوردستان وشخصيات اكاديمية وسياسية ووزراء وقناصل ودبلوماسيين ونواب ، ان تضحيات جسام بذلت للوصول بإقليم كوردستان الى ماوصل اليه ، مشيرة الى اه كما في كل مكان فإن الحقوق والحريات لن تتحق بسهولة والوحدة مفتاح النجاح والانتصارات .

بلاسخارت عدّت الاختلاف العرقي والديني في إقليم كوردستان كنقطة مهمة وسبيلاً لتقدم اكبر للاقليم ، مؤكدة على ان وحدة صف الأطراف الكوردستانية تقوي إقليم كوردستان ، مشددة على ان إقليم كوردستان قوي يعني عراقاً قوياً ليس على المستوى الداخلي فقط على الدولي ايضاً.

وتابعت ، بالقول أنه ينبغي ان يكون هناك عمل دؤوب لتحقيق الوحدة من خلال الحوار ، والمسؤولية تقع على القيادة الكوردية لتحقيق هذا الهدف من خلال البحث عن نقاط الخلل، مؤكدة جود المعارضة حالة اعتيادية وطبيعية والاستماع الى الطرف الآخر شيء طبيعي .

ورأت بلاسخارت ضرورة إعادة تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة ، منوهة الى أهمية وجود توافق وطني من اجل الاستقرار السياسي في إقليم كوردستان.

وفيما اكدت الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ، الى استمرار دعم المنظمة الدولية لإقليم كوردستان ، أشارت الى ان صياغة دستور لإقليم كوردستان مسألة مهمة ومطمئنة لكل المكونات.

وختمت بلاسخارت كلمتها بالاشارة إلى الانتخابات التشريعية في العراق المقرر تنظيمها في أكتوبر/تشرين الاول المقبل ، بالقول اريد ان اكرر ان العراق سيدخل مرحلة جديدة بعد اكتوبر ، معتبرة ان مشاركة المواطنين في الانتخابات سيغير الكثير من الاشياء.

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